Bianchi: "Napoli campione senza resistenza, ma c'è una cosa strana"

Intervistato da Brescia Oggi, l'ex tecnico del Napoli, Ottavio Bianchi, ha parlato del club azzurro dopo la vittoria del terzo scudetto: : "Lo hanno strameritato sotto il profilo del gioco. Il Napoli ha ceduto i leader e li ha sostituiti con giocatori che, a detta di tutti, non erano all’altezza. Ammetto la mia ignoranza: il georgiano Kvara non lo conoscevo, Osimhen e Kim nemmeno. L’anno prima Spalletti era stato contestato nonostante un ottimo terzo posto, il presidente De Laurentiis da anni e? malvisto dalla tifoseria. E guardi cosa hanno fatto. Napoli campioni senza resistenza. Gli altri hanno giocato a ciapano?. Non c’e? stata una squadra che lo ha contrastato: la Juventus, le milanesi".