Napoli, non si può prescindere dai gol di Osimhen

I gol si contano e a volte si pesano: e si può provare ad adagiare 180 milioni, qualcuno in più mai uno in meno, dentro a un caveau per accorgersi l’effetto che fanno. Victor Osimhen non è semplicemente un centravanti che con quelle trentuno prodezze ha contribuito a trasformare il Napoli in un brand: in quelle movenze, nel suo cinismo, nell’esuberanza, nella travolgente fisicità, poi in quell’eleganza raffinatasi con Spalletti c’è la sintesi di un fuoriclasse, un uomo senza tempo e pure privo di limiti, un dominatore seriale. In quest’anno sublime, pieno di sé, in cui i capolavori sono rimasti inchiodati nella galleria dei ricordi d’un campionato semplicemente stellare, Osimhen ha esportato in Champions il suo talento un po’ naif, la vorace intelligenza, la capacità d’adattamento e la naturale propensione all’apprendimento, è uscito dalla narrazione un po’ banale che la sua comfort zone fosse la profondità, s’è messo a dipingere da artista ed è divenuto la griffe di se stesso.