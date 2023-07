Dalla Germania: "Kim, slittano visite più folli della storia del Bayern"

Kim Min-Jae è ad un passo dal Bayern Monaco . Mancano pochi dettagli prima dell'annuncio ufficiale. Uno di questi è il pagamento della clausola ma, prima, si attende la fine delle visite mediche. Lo staff sanitario del club tedesco ha raggiunto il giocatore in Corea ma come rivelato dal quotidiano Bild le visite sono slittate e verranno effettuate nei prossimi giorni.

Napoli, le ultime sulle visite mediche di Kim al Bayern

Kim, si legge, guadagnerà fino al 2028 circa 12 milioni di euro a stagione, intanto proprio il quotidiano tedesco sottolinea l'unicità di questi test definiti "il controllo medico più folle della storia del Bayern" perché di solito sono i calciatori a raggiungere le nuove città mentre stavolta, per l'addestramento militare appena concluso, sono stati i medici del Bayern a raggiungere Kim in patria. Il Napoli, intanto, lavora all'arrivo di Kilman, primo obiettivo per la sostituzione del coreano.