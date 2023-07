Napoli, campo libero per Kilman ma serve lo sconto

I l grande obiettivo del Napoli per la difesa, Max Kilman, è già al lavoro con il Wolverhampton in Portogallo: è in Algarve, dove ieri è cominciato il ritiro precampionato dei Wolves. Una preparazione piena di dubbi per Max, oggetto di un desiderio che l’addio di Kim , da qualche ora ex recluta e da oggi pronto a diventare in qualsiasi momento - e ufficialmente - un giocatore del Bayern Monaco, ha trasformato quasi in ossessione. La questione è delicata, diciamo anche economicamente complessa: i Wolves hanno venduto qualche pezzo pregiato a partire da Ruben Neves, prossimo compagno di Koulibaly in Arabia con l’Al-Hilal, e Collins, un altro difensore, e dunque hanno cominciato a respirare sistemando un po’ i bilanci. In breve: non hanno lo stesso urgente bisogno di cessioni di un mese fa, ma se proprio devono allora preferiscono farlo alle loro cifre. E Kilman vale 40 milioni di euro: non sono sufficienti neanche i 35 offerti dal Napoli. La distanza non è mica incolmabile e si tratta. Si attende . Anche perché tutta Europa sa che sono in arrivo i 50 milioni della clausola di Kim, (che poi sarebbero 31,5 di guadagno in un anno): DeLa vuole evitare il rischio di farsi prendere per la gola. Chiarissimo. Lunedì, nel frattempo, Rudi Garcia prenderà possesso del centro sportivo di Castel Volturno: sarà il primo giorno di lavoro per lui, l’esordio nella nuova casa, in attesa della squadra. Dei primi giocatori e dei primi test, in agenda mercoledì. La partenza per Dimaro, invece, è in programma giovedì.

Napoli, Kilman primo nome per la difesa

E allora, all’attacco per la difesa. Per l’erede di Minjae, pronto a sostenere le visite mediche con il Bayern in Corea dopo la solenne cerimonia di congedo andata in scena al centro di addestramento militare di Nonsan, Provincia di Chungcheongnam Meridionale. Il primo nome, dicevamo, è Kilman. Max. Inglese di origini ucraine, un passato glorioso nel futsal con tanto di trascorsi in nazionale inglese, 26 anni e 41 presenze nella stagione precedente: 37 su 38 in Premier e 4 in Carabao Cup. Tutte dal primo minuto: solido e regolare, instancabile, fisico da corazziere e buone capacità tecniche. Ecco perché piace tanto al Napoli, ecco perché il Tottenham ha pensato a lui. Sì. Ieri, però, gli Spurs si sono fiondati su Micky Van de Ven: è lui, l’olandese del Wolfsburg il primo obiettivo. Il campo è più libero, insomma, e dunque è più che altro una questione economica. Uguale, identica a quella per Robin Le Normand, spagnolo della Real Sociedad nato in Francia, 26 anni e l’esordio con la Roja in Nations League: ieri in Spagna, tra l’altro, è venuta fuori la voce second o cui il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni, ma il club non ha confermato. Tratta, preferisce trattare ovviamente.

Di Lorenzo a vita a Napoli

Nel frattempo, mentre si attendono sviluppi sul fronte Zielinski e su Lozano, entrambi in scadenza nel 2024, continuano i discorsi per il rinnovo del capitano: Di Lorenzo aveva espresso un anno fa la sua voglia di chiudere la carriera a Napoli, prima ancora di conquistare lo scudetto, e il club lo accontenterà. A proposito di fascia destra: Garcia vuole valutare Zanoli in ritiro, ma se alla fine la soluzione migliore per favorire la sua crescita sarà ritenuta il prestito, allora il nome per completare la coppia è Davide Faraoni del Verona, 31 anni, esperienza da vendere e il contratto in scadenza nel 2025.

Napoli, la nuova era con Garcia

Lunedì, dicevamo, andrà in scena l’esordio ufficiale di Rudi a casa azzurri: il nuovo allenatore, reduce dalle vacanze, è atteso a Napoli tra un paio di giorni e poi a inizio settimana anticiperà l’arrivo dei primi giocatori, attesi in sede mercoledì e a Dimaro giovedì. I nazionali - Osimhen e Kvaratskhelia compresi - raggiungeranno il gruppo direttamente in Trentino. All’alba della nuova era.