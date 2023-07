Osimhen e Kvaratskhelia non partono con la squadra per Dimaro: il motivo

Pochi giorni di riposo ancora e comincerà la nuova stagione del Napoli. L'appuntamento per i calciatori è fissato per mercoledì a Castel Volturno per i test fisici prima della partenza per Dimaro Folgarida, sede del primo ritiro in programma dal 14 al 25 luglio. Il nuovo allenatore Rudi Garcia arriverà prima in città e già lunedì sarà al Konami Training Center anticipando di due giorni i calciatori.