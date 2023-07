Napoli, da Kvaratskhelia a Simeone: ultimi giorni di relax

Ormai le vacanze per i giocatori del Napoli stanno per finire. Il 12 luglio è in programma il raduno degli azzurri a Castel Volturno prima del ritiro a Dimaro ( partiranno il 14: scopri QUI il programma ). Mentre si continua a parlare di calciomercato , i giocatori di Rudi Garcia si godono gli ultimi giorni di vacanze.

Napoli, Simeone ancora con la medaglia e Kvaratskhelia versione 007

Sui social si vede come Simeone viaggi in barca a Formentera con i pantaloncini e la maglietta del Napoli. Al collo ancora la medaglia dello scudetto. In Spagna anche un curioso incontro in spiaggia (cosa è successo). Se invece Politano ha scelto la spiaggia, capitan Di Lorenzo si gode la piscina. In una versione da 007, Kvaratskhelia su Instagram scrive: "Batterie ricaricate".

Dalla Sardegna al paddock della Ferrari: le vacanze di Zielinski e Rrahmani

Relax in Sardegna per Zielinski insieme alla sua compagna e all'amico e compagno di nazionale Skorupski. Invece Rrahmani nello scorso weekend è stato immortalato nel paddock della Ferrari per il Gran Premio di Formula Uno in Austria. Grandi sorrisi e un regalo speciale per il difensore kosovaro. Prima del fresco austriaco pero, Rrahmani aveva scelto la Spagna per le sue vacanze.