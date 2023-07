Oggi salpa il Napoli campione: tutti i retroscena

NAPOLI - La uno, la due o la tre? E le sveleranno come si fa con un paramento sacro, nonostante il web abbia provato già a togliere il cellophane dal pacco-sorpresa: ma questo è un mondo, quello del marketing, che ha i suoi riti e la sua fascinazione, oltre ad un business in espansione. La uno, la due o la tre sarebbero - anzi, saranno - le nuove maglie, quelle che ricreano un’atmosfera perché stavolta c’è quello scudetto che testimonia un tempo, cioè la Storia. E’ il varo del nuovo Napoli, praticamente nasce oggi, si sfila le maschere, entra nel vivo, si presenta sulla nave World Europa di Msc, che è al fianco del club da un po’ nella scia della Lete che ha salutato dopo 18 anni, e che stavolta ha deciso di solcare questi mari tormentosi del football con i campioni d’Italia in un ruolo diverso. Da main sponsor.

Le news È un Napoli che ha già modificato la propria connotazione, in maniera anche robusta: ha un nuovo allenatore, con Garcia che si è ritrovato l’eredità di Spalletti; non ha più il diesse ed ha circa due mesi per decidere a chi, come da regolamento, affidare l’incarico; ha un modello (evoluto) di conduzione sempre più familiare, con Valentina De Laurentiis che affiancherà il suo papà Aurelio e suo fratello Edoardo assumendo le responsabilità dell’area marketing che è stata di Formisano per 17 anni; e ha una serie di nuovi dirigenti (Gianluca Baiesi e Francesca Mulas) che sono già integrati con Tommaso Bianchini, il figlio del Vate del basket italiano, Valerio. Altro dovrà inevitabilmente accadere: è vacante il posto da direttore sportivo, quello che Giuntoli ha occupato per otto anni, e per il quale le norme impongono una nomina ma senza fretta: potrebbe toccare ad Antonio Sinicropi, compagno di Valentina, dunque genero di Adl; oppure a uno tra Maurizio Micheli e Leonardi Mantovani; o ci sarebbe, infine, anche l’ipotesi del mister X, una figura da individuare e da sistemare al vertice di un’organizzazione che il Napoli pensa pure di non alterare. De Laurentiis ha le sue priorità, un calendario già colmo di appuntamenti, il mercato da orientare, le ultime amichevoli - quelle di Castel di Sangro - da allestire e la campagna abbonamenti da lanciare. E' tutto custodito nel pallone, ovviamente.

Garcia c’è Ma questo è anche il giorno in cui Rudi Garcia prenderà possesso del proprio ufficio a Castel Volturno, sistemerà le sue cose, attrezzerà la prima riunione operativa con gli staff al completo perché il ritiro sta per cominciare: da mercoledì cominceranno ad arrivare i calciatori, si procederà con i test; e venerdì si volerà a Dimaro-Folgarida, la sede ormai storica di una preparazione che verrà divisa in due parti, come sempre: fino al 25 luglio, il Napoli se ne starà in Trentino; dal 28, si darà appuntamento per altre due settimane a Castel di Sangro, in Abruzzo. Sarà il piano di avvicinamento al campionato, inizio fissato alle 18.30 del 19 agosto a Frosinone. Da quel momento, farà molto caldo, è una consuetudine del calcio quando si mette il pallone al centro del campo. Ma anche prima, non si scherzerà. Ieri Garcia - che è atterrato da Nizza sabato sera, quasi all’ora di cena - si è goduto Napoli con la sua compagna, ne ha scoperto gli slanci. Un assaggio.

