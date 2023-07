Giuntoli, l’ex presidente: “Sapevo fosse juventino. L'ho appena sentito…”

Hanno fatto molto discutere le prime parole di Cristiano Giuntoli da nuovo direttore sportivo della Juventus. L'ex ds del Napoli ha rivelato la sua juventinità legata all'infanzia e al papà e De Laurentiis, intervenuto alla presentazione delle nuove maglie del Napoli, ha replicato così: "L'avessi saputo prima, l'avrei mandato via prima". A commentare il tema è stato anche Stefano Bonacini, presidente del "suo" Carpi, con cui Giuntoli conserva un rapporto di profonda stima: "Con Cristiano ci sentiamo tante volte alla settimana, gli ho fatto in bocca al lupo per la nuova esperienza in bianconero".