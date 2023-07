De Laurentiis, che frecciata a Giuntoli: "Lui juventino? Lo avessi saputo prima..."

Il Napoli si affaccia alla stagione 2023/24 con la presentazione della nuova maglia da gioco. All'evento a bordo della MSC World Europa è presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis , che non ha ancora smaltito l'addio di Cristiano Giuntoli , a cui si è rivolto indirettamente con una frecciata . Durante la presentazione della maglia da gioco del Napoli per la stagione 2023/24 , il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha risposto a distanza a Giuntoli .

Napoli, la risposta di De Laurentiis a Giuntoli

Dopo il passaggio alla Juve, infatti, il nuovo dirigente bianconero ha dichiarato di essere tifoso del club torinese fin da piccolo. Parole che sicuramente non avranno fatto piacere ad ADL. Il numero uno del Napoli, infatti, quando la dirigente Ebay Alice Acciarri ha confessato la sua passione per i partenopei, ha risposto così: "Finalmente un non-juventino nel nostro clan". Non solo. Durante la conferenza stampa De Laurentiis ha aggiunto un'altra frase. Su Giuntoli alla Juve e sulle sue dichiarazioni relative alla fede bianconera d'infanzia, il presidente del Napoli è stato sintetico e diretto: "Mi ha colto di sorpresa questa sua juventinità, l'avessi saputo prima forse me ne sarei liberato prima".