Napoli, Spalletti sicuro: "Osimhen? 200 milioni non bastano..."

Luciano Spalletti torna a parlare. Lo fa a margine del Premio Sportilia giunto alla sua 25esima edizione. Inevitabile non tornare a commentare le vicende di casa Napoli , la squadra con cui ha appena vinto lo scudetto, il primo in Italia della sua carriera. Il tema caldo è il suo successore, Garcia, allenatore che Spalletti stima: "Il consiglio è quello di lasciarlo lavorare in pace. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti".

Cosa ha detto Spalletti su Osimhen?

Spalletti, invece, si fermerà per un anno: "La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città". Con lui Osimhen ha segnato 26 gol ed è diventato capocannoniere dell'ultimo campionato: "200 milioni per cederlo? Forse neppure bastano" ha commentato sinteticamente Spalletti. 200 milioni è la cifra chiesa al Psg da De Laurentiis.