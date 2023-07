Napoli, Garcia vede i baby: domani partenza per il Trentino

NAPOLI - C’è grande attesa per l’arrivo dei “grandi” alla vigilia della partenza per Dimaro Folgarida. La stagione del Napoli è cominciata ufficialmente ieri con la presenza al Konami Training Center , dov’era già a lavoro il nuovo ds Meluso , dei primi calciatori che hanno sostenuto i test medici e fisico-atletici in vista del ritiro in Val di Sole previsto da domani (con l’arrivo in serata) e fino al 25 luglio. Garcia , che parlerà sabato in conferenza, ha potuto conoscere i provenienti dai prestiti e alcuni giovanissimi della Primavera che partiranno con la prima squadra per farsi notare e apprezzare dal nuovo allenatore in attesa di conoscere il proprio futuro.

Si riparte

Oggi l’arrivo degli altri giocatori previsto in mattinata. Non ci saranno tutti, mancheranno molti big, i reduci dagli impegni con le Nazionali di metà giugno, come Osimhen e Kvaratskhelia, attesi per la prossima settimana, e ovviamente Kim, ormai un ex, che si sta allenando da solo con il suo preparatore di fiducia in attesa di trasferirsi al Bayern. Quello di oggi sarà per i presenti il primo approccio con il nuovo tecnico prima della partenza in Trentino, per il dodicesimo anno sede del primo dei due ritiri estivi del Napoli. Il secondo sarà ancora una volta a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Si tornerà a casa una settimana prima del debutto in campionato del 19 agosto sul campo del Frosinone.

Primo ritiro

È stato svelato il programma completo del soggiorno a Dimaro. Il doppio appuntamento più atteso è per le amichevoli del 20 e 24 luglio contro Anaune Val di Non e Spal, entrambe alle ore 18 allo stadio di Carciato. Lunedì ci sarà uno degli incontri più attesi: Garcia e due calciatori, infatti, risponderanno alle tantissime domande dei tifosi presenti. Sabato 22 luglio, invece, ci sarà la presentazione della squadra col dj set con Decibel Bellini nel cuore di Dimaro che, quest’anno, per la prima volta, non sarà piazza Madonna della Pace ma il prato tra la chiesa e il campo di allenamento per sfruttare uno spazio più ampio che contenga molte più persone. Non mancheranno momenti di divertimento per grandi e piccoli con la presenza, tra gli altri, del comico Vincenzo Comunale (19 luglio) e del cantante Gabriele Esposito (21 luglio). Il ritorno a casa è previsto martedì 25 al termine della seduta mattutina. Pochi giorni di riposo prima di ripartire il 28 luglio alla volta di Castel di Sangro.