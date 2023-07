Napoli, De Laurentiis incontra Garcia: c'è anche l'erede di Giuntoli

Giornata ricca di impegni e appuntamenti per Aurelio De Laurentiis. Dopo aver partecipato alla presentazione delle nuove maglie, quelle con lo scudetto sul petto, il presidente del Napoli è sceso dalla MSC World Europa e, nel tardo pomeriggio, ha raggiunto l'Hotel Britannique dove è in programma un incontro di mercato (e non solo) col nuovo allenatore, Rudi Garcia (arrivato in città nelle scorse ore).