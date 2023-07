Napoli, a Dimaro c'è anche Anguissa: il piano degli azzurri

Napoli, Anguissa raggiunge i compagni in ritiro a Dimaro

Anguissa ha raggiunto i suoi compagni del Napoli nel ritiro di Dimaro. In Trentino gli azzurri erano partiti senza i nazionali. Non solo Kvara e Osimhen: nei primi giorni era mancato anche Anguissa. Nella giornata di oggi, però, il giocatore camerunense ha raggiunto i suoi compagni; dopo essersi preso qualche giorno in più di vacanza a seguito delle convocazioni in nazionale, è il primo ad aggregarsi al gruppo. Sarà ancora al centro del progetto degli azzurri, come testimoniato dalle parole di Garcia nella giornata di ieri: "Penso che per giocare con le mie squadre servano giocatori di pallone, ma anche un po' di fisicità per aiutare Frank Anguissa".