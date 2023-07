Diretta Napoli-Anaune Val di Non 5-1: perla di Iaccarino LIVE

Il Napoli affronta l' Anaune Val di Non in occasione della prima amichevole stagionale nel ritiro di Dimaro . Quella contro la squadra che milita nell'Eccellenza trentina, è la prima partita sotto la guida di Rudi Garcia .

19:20

68' - Perla di Iaccarino

Grandissimo gol di Iaccarino che dalla distanza segna il gol del 5-1: tiro a giro di destro con una parabola perfetta che si spegne alle spalle del portiere

19:18

67' - Serie di angoli per il Napoli

Russo ci prova da fuori area, palla che finisce in calcio d'angolo dopo la deviazione del difensore avversario. Ciofi ancora prova a mettere la palla in mezzo ma va a finire ancora in angolo. L'ultimo corner della serie è per Olivera che però non ci arriva.

19:09

57' - Coli Saco cala il poker

Coli Saco segna il quarto gol del Napoli: sinistro a giro che va a finire all'angolino basso

19:02

51' - Gol dell'Anaune

Diagne viene atterrato in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore: dagli 11 metri Biscaro spiazza Contini

19:00

49' - Cioffi segna il 3-0

Terzo gol del Napoli: Cioffi di testa ha segnato il gol del 3-0 su cross di Marchisano

18:57

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia la seconda frazione di gioco di Napoli-Anaune con gli azzurri che cambiano quasi tutti i giocatori in campo.

18:45

45' - Termina il primo tempo

Si conclude il primo tempo di Napoli-Anaune Val di Non: azzurri in vantaggio per 2-0 con i gol di Politano e Vergara

18:43

45' - Ci prova ancora Vergara

Prova la botta dalla distanza Vergara, la para in due tempi Gionta

18:35

35' - L'Anaune sfiora l'autogol

Palla in mezzo di Mario Rui, Faes in scivolata la fa sbattere sul palo poi interviene un altro difensore per spazzare la palle

18:30

31' - Bella azione del Napoli

Grande discesa di Zanoli sulla destra che si è autolanciato per tutto il campo, palla in mezzo per Amrbosino che fa il velo in favore di Zerbin. L'ex Frosinone colpisce male il pallone che va fuori

18:25

25' - Raddoppia Vergara

Dopo il rigore procurato, Vergara segna anche il gol del 2-0 su assist di Ambrosino: bel tiro rasoterra finito all'angolino basso

18:23

24' - Ci prova l'Anaune

Si fa vedere in avanti anche l'Anaune con Biscaro in ripartenza: mette il pallone sul secondo palo ma non ci arriva nessuno

18:21

22' - La sblocca Politano

Mario Rui colpisce un altro palo poi Diagne atterra in area Vergara e l'arbitro assegna il calcio di rigore: Politano spiazza Gionta e segna la prima rete stagionale del Napoli

18:17

18' - Occasione del Napoli

Cross di Folorunsho in mezzo all'area per Ambrosino che di testa non riesce ad angolarla, facile presa di Gionta

18:10

11' - Secondo palo del Napoli

Ancora un altro palo colpito dal Napoli: questa volta è Ambrosino che recupera palla sulla trequarti e a tu per tu con il portiere la stampa sul palo

18:07

8' - Palo del Napoli

Politano mette il pallone sul secondo palo per Zerbin che da due passi colpisce il palo

18:05

5' - Prima azione pericolosa del Napoli

Dopo i primi minuti di studio, discesa sulla sinistra di Zerbin che mette la palla a rimorchio ma Diagne mette in calcio d'angolo. Schema corto degli azzurri che però termina per furiogioco

17:59

1' - Inizia Napoli-Anaune Val di Non

Fischio d'inizio per la partita tra Napoli e Anaune Val di Non. Primo possesso per gli ospiti davanti agli oltre 1600 tifosi presenti.

17:40

La formazione dell'Anaune Val di Non

Anaune Val di Non (4-2-3-1): Gionta; Sartori, Allegretti, Faes, Badjan; Casagrande, Menapace; Micheli, Kumrija, Diagne; Biscaro.

17:35

Napoli, la formazione ufficiale

Ecco gli 11 giocatori scelti da Garcia per la prima forazione titolare della stagione: Contini; Zanoli, J. Jesus, Folorunsho, Mario Rui; Spavone, Demme, Vergara; Zerbin, Ambrosino, Politano. Assenti i nazionali come Osimhen e Kvaratskhelia, tornati a disposizione due giorni fa.

17:30

Tutto pronto per Napoli-Anaune

Tutto pronto per la prima amichevole stagionale del Napoli. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 per la sfida tra gli azzurri di Garcia e l'Aunane Val di Non, squadra che milita nell'Eccellenza trentina

Dimaro - Centro Sportivo di Dimaro