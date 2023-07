Kim non dimentica Napoli: le sue parole da nuovo giocatore del Bayern

Kim Min-Jae non dimentica Napoli. Nel giorno della sua presentazione al Bayern Monaco, il difensore coreano spende parole d'elogio per i suoi vecchi compagni - in attesa del suo erede - e ricorda emozionato l'annata scudetto in Italia: "Per me è stata fantastica, abbiamo riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni e il merito è stato di tutti. I tifosi sono stati straordinari e li porterò sempre nel cuore".