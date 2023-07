Garcia carica il Napoli: "Serve un rinforzo in difesa. Osimhen uno dei migliori al mondo"

Napoli, Garcia sul mercato: "Serve un difensore"

L'allenatore francese si è espresso così sull'organico a sua disposizione: "Voglio una squadra affamata, nessuno deve abbassare la guardia. Vedo grande qualità e un livello alto. Osimhen? Siamo contenti di averlo con noi, è uno dei più grandi attaccanti che ci sono. Per quanto riguarda il sostituto di Kim non è una situazione semplice, l'importante è che arrivi qualcuno".

Napoli, Garcia: "Non mi aspettavo i tifosi così"

Garcia ha anche parlato del rapporto con i tifosi dopo i primi giorni di ritiro: "Non mi aspettavo niente del genere, ma è bello essere così tanto in contatto con loro. Durante la stagione è più difficile perché siamo sempre a porte chiuse e ci sono le partite. I giocatori sono stanchi, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Stiamo mettendo in campo tutta l'allegria dei tifosi".