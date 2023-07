"Ci divertiremo", lady Garcia ha una certezza sulla stagione del Napoli

Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia , è stata felicissima dell'arrivo del tecnico francese sulla panchina del Napoli . Lei, romana, è molto legata alla città, lo ha svelato a Kiss Kiss Napoli: " Il mio rapporto con Napoli è sempre stato fantastico e sapere di avere la possibilità di vivermi Napoli non solo come ospite, ma farlo da cittadina sarà un grande piacere. Sarà bello scoprirla e soprattutto farlo con altri occhi".

Cosa ha detto Lady Garcia sull'arrivo a Napoli?

Lady Garcia, dopo averlo fatto sui social, ha parlato dell'impatto appena giunti in città quando lo scudetto era ancora "fresco" di festeggiamenti: "Finalmente il popolo ha gioito per una cosa così grande, ho avuto un bellissimo colpo d’occhio. Poi ho notato che c’è tanto turismo in città e sono stati fortunati quei turisti che avevano già prenotato la vacanza prima che il Napoli vincesse lo scudetto". Poche parole sulla stagione, ma una certezza: "Ci divertiremo!”.