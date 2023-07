Napoli, Osimhen a riposo: ghiaccio sulla coscia. Le condizioni di Mario Rui e Lobotka

Ultimo allenamento per il Napoli a Dimaro prima del ritorno a casa previsto nel pomeriggio. Il programma, ora, è il seguente: rientro e il 28, venerdì, partenza per la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro. In mattinata la squadra, reduce dall'amichevole contro la Spal, si è allenata agli ordini di Garcia. Non era in gruppo Victor Osimhen, rimasto a riposo e con il ghiaccio sulla coscia sinistra.