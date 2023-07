Moratti: "A Osimhen voglio dare un consiglio. Se il Napoli parte bene..."

Il Napoli ha concluso il ritiro a Dimaro, ma prima di proiettarsi verso la prossima stagione dovrà affrontare la preparazione a Castel di Sangro. C'è chi, però, vuole analizzare quelle che saranno le prospettive del campionato 2023/24 per i campioni d'Italia. Lo ha fatto il presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibilità da parte dei partenopei di ripetersi: "Se ha lo stesso entusiasmo dell’anno scorso e parte bene può ancora impegnare tutti in un campionato difficile per gli altri. Ha tenuto quasi tutti i giocatori più forti, tranne il centrale che ritengo molto forte. Ma saranno bravi a trovare altri giocatori altrettanto validi".