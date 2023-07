Il Napoli e la Serie A celebrano Hamsik: frasi speciali per il compleanno

Giorno speciale quello di oggi per Marek Hamsik. L'ex capitano del Napoli, che si è ritirato dal calcio giocato poche settimane fa dopo aver vinto lo scudetto col Trabzonspor , compie 36 anni. Lo ha omaggiato sui social la Lega di Serie A postando diverse sue foto e scrivendo: "Cuore azzurro, cresta sempre alta".

Hamsik, la cresta e l'avventura a Napoli

Chiaro il suo riferimento al precedente look dello slovacco che da poco ha tagliato i capelli rinunciando così alla sua storica cresta. Ma è chiaro anche, con la prima frase, il legame tra l'ex Brescia e il club col quale si è imposto in Italia. Hamsik ha vestito la maglia del Napoli dal 2007 al 2019 diventando prima idolo e poi capitano della squadra azzurra. In totale ha raccolto 520 presenze condite da 121 gol.

Il post social del Napoli per l'ex capitano

Anche il club di De Laurentiis ha dedicato un post allo slovacco per il suo 36esimo compleanno. Su Instagram in una storia il Napoli ha postato una foto dell'ex capitano all'ex San Paolo e lo stesso Hamsik ha ripostato il pensiero del Napoli sul suo account: "Happy birthday Marek Hamsik".