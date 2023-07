Napoli, novità sull'infortunio a Mario Rui che non fanno piacere a Garcia

In occasione dell'ultima amichevole a Dimaro contro la Spal il terzino del Napoli Mario Rui ha rimediato un infortunio alla mezzora del primo tempo. Il club azzurro a fine partita aveva parlato di "risentimento alla coscia destra" e ora arrivano ulteriori aggiornamenti.

Napoli, come sta Mario Rui? Gli aggiornamenti

Questa la nota ufficiale del Napoli: "Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Il terzino è stato convocato da Garcia ma sarà indisponibile per i primi giorni in attesa di novità sui tempi di recupero.