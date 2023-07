Napoli, parla Cannavaro: le parole sul Centro Paradiso e sul sostituto di Kim

Fabio Cannavaro ha annunciato di aver rilevato la storica struttura sportiva di Soccavo , il centro dove si allenava da giovanissimo accanto a Diego Armando Maradona nell'epoca d'oro dei due scudetti . Una scelta, quella del Campione del Mondo nel 2006, partita da lontano: “ Lavoravo a questo progetto da 15 anni e l’ho fatto in silenzio. Ringrazio i miei collaboratori che hanno trovato l’accordo con le società che avevano in gestione il centro Paradiso dopo che il Napoli fallì".

Quale idea ha in mente Cannavaro?

Idee chiare per Cannavaro sul futuro del centro: "La mia idea è quella di ripristinare il campo da calcio. Per ora non ho piani ma spero di concretizzarla il prima possibile. Il centro è praticamente distrutto quindi ci sarà molto lavoro da fare ma per me il centro Paradiso è casa ed è per questo che ho deciso di rilevarlo".

Cannavaro e il mercato: le sue parole

Cannavaro, esperto del ruolo, ha parlato anche dell'erede di Kim per il Napoli: "Non è facile trovarlo. La società sta lavorando per prendere il meglio. Spero si possa trovare il prima possibile ma sopperire alla partenza di uno dei migliori del Napoli della scorsa stagione sarà compito arduo. Gaetano? Gli ho consigliato di andare a giocare di più altrove".