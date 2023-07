Simeone elogia Garcia: cosa ha detto dopo la vittoria del Napoli

A Castel di Sangro il Napoli impara a conoscere ancora di più Rudi Garcia , e l'allenatore spagnolo coccola i suoi giocatori. Un do ut des che si traduce in tanta stima , empatia e riconoscenza. Le basi fondamentali per ripartire dopo la vittoria dello Scudetto e il cambio di allenatore. Il primo testimone è Giovanni Simeone , che ha spiegato quali siano state le risposte e i feedback del suo allenatore dopo la vittoria con l'Hatayspor .

Cosa ha detto Simeone a Garcia dopo la vittoria del Napoli?

Il Napoli ha vinto 4-0 contro l'Hatayspor e Rudi Garcia ha avuto risposte positive dalla sua squadra. Ma i giocatori azzurri iniziano anche ad apprezzare il loro nuovo allenatore, come testimoniato da Simeone nel post-partita. "Ci ha fatto i complimenti", ha detto il Cholito, aggiungendo che a Garcia "gli è piaciuto l’atteggiamento di chi è entrato nella seconda parte e ne ha sottolineato la prestazione". Tante lusinghe, quindi, da parte di uno dei simboli carismatici del Napoli nei confronti del suo allenatore. E poi una chiosa finale, che costituisce le fondamenta in vista del prossimo campionato: "Garcia è rimasto soddisfatto, ha gradito tutto, ci ha detto di continuare così per tutta la stagione, sapendo che non ci sono 11 giocatori ma siamo un'intera squadra".