Diretta Napoli-Hatayspor 4-0: doppietta anche per Simeone

Il Napoli di Garcia è arrivato venerdì a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. Oggi subito in campo per l'amichevole contro i turchi dell'Hatayspor. Si ripartirà dai big scesi in campo nel secondo tempo del test a Dimaro contro la Spal.

19:52

70' - GOL di Simeone

Il Cholito firma subito anche la sua personale doppietta portando il risultato sul 4-0 con uno scavetto di gran classe.

19:48

64' - GOL di Simeone

L'argetino ci mette meno di cinque minuti ad iscriversi nel tabellino dei marcatori. Napoli avanti 3-0.

19:44

60' - Garcia cambia tutto

Undici cambi per l'allenatore francese che sostituisce tutta la squadra. Entrano Gollini, Zanoli, Obaretin, Juan Jesus, D'Avino, Folorunsho, Demme, Coli Saco, Zerbin, Simeone, Zedadka.

19:38

54' - Anche Politano vicino al 3-0

L'esterno supera la difesa e prova a beffare il portiere con un tiro mancino: palla di poco a lato.

19:36

52' - Kvara vicino al gol

Il georgiano sfiora il palo con il destro dopo una bella combinazione con Osimhen.

19:33

49' - Gol annullato ad Osimhen

Il nigeriano aveva trovato la tripletta con un pallonetto, ma l'arbitro ha fermato tutto per fuorigioco.

19:30

46' - Al via la ripresa

Fischio d'inizio per il secondo tempo a Castel di Sangro tra Napoli e Hatayspor, risultato sul 2-0.

19:27

Si riscalda la panchina

Aumenta l'intensità del riscaldamento degli azzurri in attesa dell'inizio della ripresa.

19:15

45' - Fine primo tempo

Si conclude senza recupero il primo tempo dell'amichevole tra Napoli e i turchi dell'Hatayspor con gli azzurri avanti 2-0 grazie alla doppietta di Osimhen.

19:12

42' - Ottime indicazioni per Garcia

L'allenatore del Napoli ha ottenuto fino a questo momento ottime indicazioni tattiche col suo 4-2-3-1 con Raspadori jolly che si divide tra centrocampo e trequarti. L'ex Sassuolo si è mosso tanto e bene. Osimhen show, due gol: è subito entrato in forma.

19:09

39' - Napoli vicino al terzo gol

Prima bella punizione di Politano, poi dal corner successivo colpo di testa di Ostigard con il pallone che termine di poco alto sopra la traversa.

19:06

36' - Dominio Napoli

La squadra di Garcia è in assoluto controllo della partita, tanto palleggio e poi quando ne ha possibilità va in verticale sfruttando l'impeto del suo centravanti, Osimhen.

19:02

32' - Brutto fallo su Kvaratskhelia

Intervento duro di Yildirim su Kvratatskhelia a centrocampo, resta a terra il georgiano mentre arrivano le proteste soprattutto dei tifosi dagli spalti.

18:58

28' - Osimhen show: doppietta e 2-0

Altro regalo della difesa turca, palla recuperata a centrocampo da Kvaratskhelia che d'esterno serve subito Osimhen: il nigeriano al limite dell'area con un pallonetto segna il gol del 2-0.

18:52

22' - Gol del Napoli: ha segnato Osimhen

Rinvio sbilenco del portiere, la palla è di fatto regalata a Politano che di prima serve Osimhen: il nigeriano in area dribbla l'esterno difensore dei turchi e segna a porta vuota la rete del vantaggio a metà primo tempo. Applausi convinti dalla panchina per Garcia.

18:48

18' - Rrahmani di testa: palla alta

Dagli sviluppi di corner, battuta dalla sinistra di Kvaratskhelia per la testa di Rrahmani. Pallone alto sopra la traversa. Un minuto dopo Osimhen calcia sul portiere indisturbato ma era in fuorigioco.

18:46

16' - Ci prova ancora Osimhen

Cross dalla destra di Politano, schiacciata di testa di Osimhen che anticipa il pallone e non gli da forza. La sfera termina facile tra le braccia del portiere. Azione nata dopo una manovra prolungata da sinistra a destra.

18:42

12' - Napoli fa tanto possesso palla

Fitta rete di passaggi per la squadra di Garcia con l'obiettivo di trovare varchi, spesso coinvolto Osimhen. Meno nel vivo del gioco Kvaratskhelia. Si gioca soprattutto a destra.

18:36

6' - Osimhen subito pericoloso

Prima azione per il Napoli, la crea dal nulla Osimhen che calcia al volo dalla distanza su assist di Politano, pallone a lato non di molto. Nell'occasione sorpreso il portiere che nel tentativo di pararla sbatte con la testa sul palo.

18:34

4' - Raspadori molto attivo

L'ex attaccante del Sassuolo sembra agire quasi da mezzala sul centrodestra con Anguissa play e Zielinski a completare il reparto.

18:30

1' - Napoli-Hatayspor, si parte

Calcio d'inizio affidato al Napoli in maglia azzurra, di Osimhen il primo pallone della partita.

18:20

De Laurentiis 'frena' sulla Champions

In mattinata, a margine di un evento organizzato da Poste Italiane, De Laurentiis - presente per l'amichevole - ha parlato di obiettivi per il futuro: "Non possiamo fare promesse da marinaio...la Champions è tutta un questione di fiducia".

18:10

Napoli, tutte le amichevoli in programma

Il programma delle amichevoli, oltre all'esordio di oggi con la squadra dell'ex Maksimovic, comprende anche le sfide contro gli spagnoli del Girona, mercoledì prossimo, poi il 6 agosto test coi tedeschi dell'Augsburg e infine l'11 agosto contro l'Apollon Limassol.

18:00

Ostigard al posto di Kim

Juan Jesus ha giocato le prime due amichevoli sul centro-sinistra, oggi toccherà ad Ostigard sostituire il partente Kim Min-Jae in attesa del suo erede. Avanza Mavropanos.

17:50

Hatayspor, formazione ufficiale: out Maksimovic

Ecco la formazione degli avversari: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Volkan Demirel.

Nell'elenco non figura l'ex azzurro Maksimovic che è comunque a Castel di Sangro con la squadra.

17:40

Napoli, gli assenti: out anche Elmas

Per problemi fisici non saranno della partita Mario Rui, Gaetano e Lobotka. Garcia non potrà averli a disposizione al pari di Elmas per un affaticamento alla coscia. (Qui i dettagli)

17:30

Napoli, ecco la formazione ufficiale

Ecco la formazione scelta da Garcia, modulo nuovo col 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Panchina: Contini, Gollini, D'Avino, Demme, Jesus, Folorunsho, Lozano, Russo, Simeone, Zerbin, Saco, Zedadka, Obaretin, Zanoli.

17:25

Napoli, amichevole già sold-out da ore

Il Napoli di Garcia nel secondo giorno di ritiro scende subito in campo per affrontare i turchi dell'Hatayspor. Allo stadio Patini sold-out già da diverse ore, grande attesa per la partita.

Stadio Patini - Castel di Sangro