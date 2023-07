Napoli, tre calciatori saltano l'amichevole con l'Hatayspor: il motivo

Subito in campo i big per la terza amichevole del Napoli, la prima a Castel di Sangro, in programma alle ore 18.30 allo stadio Patini contro i turchi dell'Hatayspor (già sold-out) dove gioca l'ex azzurro Maksimovic. Si ripartirà dai titolari del secondo tempo con la Spal ma ci saranno diverse assenze. Garcia, infatti, dovrà rinunciare agli infortunati Mario Rui, Lobotka e Gaetano.