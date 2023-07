Champions obiettivo del Napoli? La risposta di De Laurentiis è chiara

A margine di un evento organizzato da Poste Italiane per la cerimonia di annullo con il Bollo speciale dedicato alla vittoria dello scudetto , il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare degli obiettivi per la prossima stagione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha auspicato la vittoria della Champions, ma il patron azzurro lo ha subito frenato: "Non possiamo fare promesse da marinaio...la Champions è tutta un questione di fiducia".

De Laurentiis non dimentica la sconfitta col Milan

Poi una considerazione sul ko 4-0 in campionato cool Milan: "Un risultato che mi è rimasto...non posso dirti dove". De Laurentiis, ancora una volta, esprime la propria amarezza per la sconfitta in Serie A che fu antipasto del doppio confronto coi rossoneri in Champions League ai quarti di finale. De Laurentiis ha anche ricordato gli accordi con Castel di Sangro con la squadra oggi subito in campo per un'amichevole: "Questo è il nostro quarto ritiro qui, firmammo un accordo di dodici anni, quindi ne mancano ancora otto. Siamo partiti nel periodo Covid quando altrove le porte erano chiuse".

De Laurentiis e la dedica speciale ai tifosi

A fine evento il presidente del Napoli ha autografato la cartolina gigante con una dedica ai tifosi, il francobollo per un indirizzo speciale, "Via scudetto 3" in riferimento alla vittoria del tricolore, il terzo della storia del Napoli, conquistato pochi mesi fa.