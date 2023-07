Napoli, da Poste Italiane nasce il francobollo per lo scudetto

Nuova iniziativa da parte di Poste Italiane. Dopo le due medaglie celebrative per la vittoria dello scudetto, d'oro e d'argento, nasce ora il francobollo per omaggiare il trionfo in campionato della squadra fino a qualche settimana fa allenata da Spalletti emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al valore della tariffa B pari a 1,20 euro.