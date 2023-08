Napoli, numeri da record per gli abbonamenti: sold out vicino

Sta avendo grande successo la campagna abbonamenti del Napoli per la prossima stagione . La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale che al termine del periodo di prelazione per i fedelissimi, chi aveva già sottoscritto la tessera lo scorso anno, sono stati emessi 9.233 abbonamenti. Il tasso di rinnovo è di circa il 100%. Ovvero: tutti quelli che avevano l'abbonamento lo hanno confermato. Oggi alle 12 è partita la prevendita libera per tutti gli altri che terminerà il 18 agosto o al raggiungimento dei 25.000 abbonati.

Napoli, che entusiasmo per gli abbonamenti: il dato

Un numero possibile dato che ne mancano circa 15mila e questa mattina la coda su Ticketone era lunghissima con quasi 25mila tifosi in attesa di accedere al sistema per l'acquisto della tessera. Non ci sarà dunque per tutti la possibilità di completare le operazioni, ma questa è la conferma del fatto che si raggiungerà molto presto il limite massimo per il Napoli e in tempi da record. Effetto scudetto.