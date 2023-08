Napoli, come stanno Osimhen e Kvaratskhelia? Le ultime da Castel di Sangro

Victor Osimhen ha saltato l'amichevole contro il Girona per un affaticamento all'adduttore ed è rimasto in panchina sorridente accanto agli altri , Khvicha Kvaratskhelia è invece entrato solo nella ripresa e ha rimediato un trauma contusivo uscendo dal campo con una vistosa fasciatura . Come stanno i due attaccanti del Napoli?

Le ultime sulle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia

Nel corso dell'allenamento di questa mattina a Castel di Sangro non si è visto l'esterno georgiano - che ha svolto terapie - mentre il bomber nigeriano ha lavorato a parte in palestra senza unirsi ai compagni al centro dello stadio Patini. Le condizioni dei due giocatori saranno monitorate in vista dei prossimi impegni. Domenica la terza e penultima amichevole del Napoli contro l'Augsburg, il 19 il debutto in campionato contro il Frosinone.