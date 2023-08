Zielinski, siparietto con un tifoso dopo Napoli-Girona: "Non scrive un c***o"

Secondo test a Castel Di Sangro positivo per il Napoli che ai rigori ha vinto la sfida contro il Girona dopo l'1-1 dell'andata. Dopo l'amichevole contro gli spagnoli, Piotr Zielinski , entrato a partita in corso intorno al 60esimo, si è fermato per autografare la maglietta a un tifoso. Ma da lì nasce un simpatico siparietto .

Zielinski e il pennarello difettoso

Il supporter azzurro, che indossava una maglia di Mertens, ha dovuto aspettare un po' per avere la sua firma. Infatti il pennarello che gli aveva dato non scriveva e, da italiano adottato quale è, Zielinski ha esclamato "Non scrive un c***o". Frase che ha scatenato le risate dei tifosi ancora presenti sulla tribuna dello Stadio Patini di Castel Di Sangro mentre il polacco cercava ancora un pennarello che funzionasse.