Maledizione infortuni: Napoli già in emergenza

Napoli, la lunga lista degli infortuni

La lista degli accidenti va allungandosi, anche se al tramonto, dopo la seduta a porte chiuse, riservata alle esercitazioni tattiche, la preoccupazione non è svanita ma si è attenuata. Osimhen, al mattino, s’arrende al contrasto con il suo fresco amico brasiliano quasi senza rendersene conto, è una torsione naturale del corpo, un impatto di gioco privo di animosità, e però è un dolore che muove le masse: lo staff medico scatta dalla panchina, gli sta intorno, spruzza l’anestetico, intuisce che non sono moine per depistare o giochicciare, come nella natura gioiosa di un ventiquattrenne, e poi lascia che il centravanti sfili via, nello spogliatoio, zoppicando. «Trauma distorsivo alla caviglia destra». E proprio mentre Rrahmani si è inginocchiato dall’altra parte del campo ed ha convocato intorno a sé medici e terapisti e massaggiatori, per mettere in sicurezza gli adduttori della coscia sinistra: una sciocchezza, a caldo.

Napoli, il calendario e i recuperi

Il bollettino di queste due settimane che vanno dal 28 luglio al 9 nove agosto è un inno al pessimismo cosmico che un po’ si avverte, però almeno Mario Rui ha ricominciato ad allenarsi, Kvara si sta riaffacciando in campo e il Frosinone dista ancora un po’ di giorni, undici per l’esattezza, che inducono a respirare: Anguissa è una speranza, però flebile, ma finché c’è vita....

Napoli, la differente preparazione

Ma Garcia l’ha riassunta a modo suo - con senso pratico, un sorriso ed uno slancio di sincerità - perché gli «infortuni di mercato», quelli che una volta venivano catalogati come «mal di pancia», appartengono a questo mondo a tratti avariato o anche semplicemente strategico. Il resto va inserito nel contesto d’una preparazione diversa, consegnata completamente a Paolo Rongoni, il successore di Francesco Sinatti, che stavolta deve orientarsi su una stagione differente dalla precedente, in cui non ci saranno soste lunghe e si giocherà a Natale e pure a Capodanno e che Garcia ha indirizzato anche scientificamente o mediaticamente. «Stavolta non servirà una partenza a razzo ma bisognerà durare per tutti i nove mesi. Stiamo lavorando forte ed è normale che ci sia qualche problema». Però qualcosa è mutato, è scritto (quasi) quotidianamente nel libro bianco, in cui sono cerchiati le «distrazioni», gli «affaticamenti» ma pure i tackle al corpo e all’anima. Ci vuole un balsamo o un pizzico d’acqua santa, per uscire dagli equivoci.