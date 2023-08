Napoli, Natan studia l'italiano: il ferragosto "diverso" del brasiliano

Natan non vede l'ora di fornire il proprio contributo agli ordini di Rudi Garcia . L'attesa sta per finire, visto che la Serie A del Napoli comincerà sabato con la trasferta di Frosinone.

Natan studia l'italiano

Natan ha mostrato subito grande voglia di sposare il progetto Napoli, così come l'intenzione di velocizzare l'ambientamento in Italia. Nonostante la giornata tipica vacanziera di Ferragosto, il difensore azzurro ha postato una foto su Instagram in cui mostra di aver avviato lo studio della lingua italiana. Un passo fondamentale per un calciatore proveniente dall'estero, con Natan che ha intenzione di prepararsi a puntino sia dentro che fuori dal campo per essere protagonista con il Napoli.