Napoli, Juan Jesus suona la carica: "Difendiamolo con le unghie"

Tutto è pronto per l'inizio della stagione 2023/2024 per il Napoli. Il tricolore è tornato sulla maglia e per la prima volta in questa annata in Serie A lo si vedrà contro il Frosinone. Garcia dovrebbe aver già scelto i suoi (clicca QUI per le probabili) e al centro della difesa insieme a Rrahmani dovrebbe esserci Juan Jesus.