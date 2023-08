Napoli, Politano e la curiosa esultanza con le mani dopo il gol al Frosinone: a chi è dedicata

Napoli, Politano e il gol con l'esultanza speciale: ecco a chi è dedicata

Subito dopo aver segnato la rete del pareggio in Frosinone-Napoli, Politano ha deciso di esultare con una dedica speciale. Una "A" con le mani: è rivolta ad Alessandra, la sua nuova fidanzata. Già nelle scorse settimane, i due avevano pubblicato diverse foto sui social in vacanza insieme. E adesso l'esterno azzurro ha deciso di portarla anche in campo, all'inizio della nuova stagione, dedicandole il suo primo gol in questa Serie A.