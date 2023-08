Rigore contro il Napoli a Frosinone, tifosi furiosi sui social: "È la penale di Spalletti"

Bastano otto minuti dall'inizio del campionato di Serie A per infiammare il campo, gli spalti del Benito Stirpe e tutti i social. Accade tutto durante il match di apertura tra Frosinone e Napoli , in cui al quinto minuto c'è già l'episodio chiave , con Cajuste che in area di rigore prova ad allontanare la palla e va in contrasto su Baez, che cade a terra. Per l'arbitro, dopo il check dalla sala VAR, è calcio di rigore , ma i tifosi si mostrano già furiosi sui social.

Frosinone-Napoli, le reazioni dei tifosi dopo il rigore

Tante polemiche e reazioni dure sui social per i tifosi del Napoli a seguito del rigore concesso al Frosinone. I commenti su Twitter sono eloquenti: "Iniziamo bene", scrive qualcuno, mentre per altri "non è mai rigore! Cajuste prende nettamente prima la palla e la gamba non può sparire". C'è anche chi si sbizzarrisce e guarda al recente passato, menzionando il cambio in panchina: "È la penale di Spalletti". Ma tra i napoletani spunta anche qualche commento ironico, con riferimento ai prossimi arrivi di mercato: "Non preoccupatevi, adesso viene Gabri Veiga con l'aereo a Frosinone e fa una tripletta in 4 minuti".