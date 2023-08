Diretta Frosinone-Napoli 1-2 LIVE, Osimhen raddoppia

Aggiorna

Comincia la stagione del Napoli. Gli azzurri sono di scena allo Stirpe di Frosinone, dove affronteranno la matricola guidata da Eusebio Di Francesco. Riparte dalla città ciociara il cammino dei campioni d'Italia, desiderosi di conquistare un bis che non è riuscito neanche a Maradona. Per Garcia è l'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli e il ritorno in Serie A dopo l'esperienza vissuta alla Roma.

19:32 La particolare esultanza di Politano Esultanza particolare per Politano dopo il gol del pareggio. Dedica speciale quella dell'attaccante azzurro. Leggi tutto 19:28 Tifosi furiosi per il rigore concesso al Frosinone I tifosi del Napoli hanno contestato la decisione di Marcenaro relativa all'assegnazione del rigore in favore del Frosinone. Leggi tutto 19:23 Raspadori: "Importante chiudere il primo tempo in vantaggio" Raspadori a Dazn: "Siamo partiti un po' contratti. Il gol ci ha dato una sveglia, siamo riusciti a ribaltarla. È importante tornare negli spogliatoi in vantaggio" 19:22 45'+5' - Termina il primo tempo Termina il primo tempo di Frosinone-Napoli: risultato fermo sul 2-1 per gli azzurri 19:21 45'+4' - Ammonito Mazzitelli Cartellino giallo per Mazzitelli 19:17 45' - Quattro minuti di recupero Assegnati quattro minuti di recupero: si arriverà fino al 49' 19:14 42' - Raddoppio di Osimhen! Napoli in vantaggio! Progressione di Di Lorenzo che serve subito al centro Osimhen che con una forte conclusione di prima colpisce la parte interna della traversa, con la palla che va in rete per il 2-1 19:11 40' - Ammonito Olivera Olivera commette fallo su Baez: anche per lui c'è il cartellino giallo 19:08 37' - Il Var annulla il gol: si resta sull'1-1 Gol annullato. Segnalata una posizione irregolare, il risultato resta sull'1-1 19:08 35' - Napoli in vantaggio! Raddoppio del Napoli! Azzurri in avanti col punteggio con Raspadori che punisce Turati con una forte conclusione da posizione ravvicinata 19:05 33' - Brivido Frosinone: Baez sfiora la porta di Meret Si fa vedere il Frosinone: cross perfetto di Marchizza che pesca Baez, palla di poco fuori alla sinistra di Meret 18:59 27' - Ammonito Cajuste Cajuste atterra Gelli: Marcenaro estrae il cartellino giallo 18:56 24' - Pareggio del Napoli con Politano! Il Napoli pareggia! Dopo un batti e ribatti, Politano con un mancino dal limite non lascia scampo a Turati per il gol dell'1-1 18:50 18' - Il Napoli aumenta la spinta Aumenta la spinta del Napoli che cerca in tutti i modi di pareggiare. Le azioni degli azzurri si sviluppano soprattutto sull'out di destra 18:45 13' - Giallo anche per Lobotka Lobotka atterra la ripartenza di Cuni: anche per lui c'è il cartellino giallo 18:44 12' - Ammonito Oyono Oyono atterra Zielinski: Marcenaro estrae il primo cartellino giallo della partita 18:42 11' - Il Napoli prova a reagire Il Napoli prova a costruire delle occasioni pericolose facendo girare il pallone. Il Frosinone chiude gli spazi 18:38 7' - Frosinone in vantaggio! Dal dischetto si presenta Harroui che spiazza Meret e manda il Frosinone in vantaggio 18:37 5' - Rigore per il Frosinone! Comincia col botto il match tra Frosinone e Napoli: Cajuste atterra Baez in area, Marcenaro dopo un po' di attesa indica il dischetto 18:34 Cajuste colpisce un fotografo: incidente nel corso del riscaldamento Nel corso del riscaldamento, Cajuste ha colpito un fotografo a bordo campo. Il centrocampista si è subito accertato delle sue condizioni

18:32 1' - Comincia Frosinone-Napoli! Comincia il campionato di Frosinone e Napoli: fischio d'inizio allo Stirpe 18:31 Entrano le squadre in campo: c'è un minuto di raccoglimento per Mazzone Entrano le squadre sul terreno di gioco. Frosinone e Napoli osservano un minuto di silenzio in onore di Carlo Mazzone, scomparso quest'oggi 18:22 Meluso: "Non parlo del mercato" Meluso a Dazn: "Mercato? Tenerlo aperto durante il campionato è un'amolia, quindi sarei un cattivo dirigente se ne parlassi adesso. Penso solo a questa partita" 18:20 Meluso: "Abbiamo una grande responsabilità" Meluso a Dazn: "Mi unisco al cordoglio dell'Italia calcistica, faccio le condoglianze alla famiglia Mazzone per un personaggio molto importante. Questa è una partita che affrontiamo con grande responsabilità perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Faremo di tutto per ripetere il gioco e la volontà di fare bene, questo sarà frutto del fatto che l'ossatura della squadra è rimasta. Siamo molto felici". 18:16 Frosinone-Napoli, dove vederla in TV Ecco dove vedere Frosinone-Napoli in diretta televisiva. Scoprilo qui 18:09 Pronto un triennale per Zielinski Dopo le voci sul possibile addio, per Zielinski è pronto un contratto triennale col Napoli. Il centrocampista partirà titolare con il Frosinone. Leggi tutto 18:04 Juan Jesus: "Ripartiamo da zero dopo lo scudetto" Juan Jesus a Dazn: "Lo scudetto è importante perché ci fa ricordare che siamo campioni. Ora ripartiamo da zero, ci sono 38 partite da giocare. Si inizia una nuova storia. Garcia? Riesce a capire i calciatori, ci ha dato tanto a livello umano e con le sue nuove idee che metteremo in campo. Natan è giovane, ha dieci anni in meno rispetto a me. Ci darà sicuramente una mano. Lo conoscevo già prima, provo ad aiutarlo anche con le traduzioni. Farà sicuramente bene insieme a noi". 17:58 Grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli I numerosi tifosi del Napoli accorsi allo Stirpe hanno salutato la squadra con il coro "i campioni d'Italia siamo noi". Grande entusiasmo da parte della piazza azzurra che non è affatto scemato dopo la vittoria dello scudetto 17:55 Come ha esordito il Napoli dopo lo scudetto? Sarà il terzo esordio del Napoli con lo scudetto cucito sul petto. Come sono andati gli altri due precedenti? Leggi tutto 17:49 Il cordoglio del Napoli per Carlo Mazzone Leggi tutto Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio. Guarda il video Il calcio è in lutto: morto Carlo Mazzone 17:45 La carica di Juan Jesus: "Difendiamolo con le unghie" Grande garica da parte di Juan Jesus in vista dell'esordio in campionato:"DIFENDIAMOLO!!! Con le unghie e con il cuore ma soprattutto col sorrisoperché la vera forza risiede nell’anima di questa squadra". Leggi tutto 17:39 Prima da titolare per Cajuste Garcia ha subito consegnato una maglia da titolare a Cajuste che completerà il pacchetto di centrocampo insieme a Lobotka e Zielinski 17:38 Frosinone-Napoli, le formazioni ufficiali FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia. 17:36 Napoli, attesa per la formazione: ecco la probabile Tra pochi minuti sarà annunciata la formazione di Rudi Garcia, la prima da allenatore del Napoli

17:30 Frosinone-Napoli, attesa per il fischio d'inizio Cresce l'attesa per l'esordio stagionale dei campioni d'Italia in casa del Frosinone. Il fischio d'inizio del match è fissato alle 18:30 Stadio Benito Stirpe, Frosinone

