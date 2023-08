Diretta morte Mazzone: tutte le reazioni LIVE

Aggiorna

ROMA - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone. L'ex tecnico della Roma, è morto all'età di 86 anni. Ha guidato il club giallorosso dal 1993 al 1996. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Picen. Nello stesso anno venne inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

19:19 Catanzaro in lutto per Mazzone: "Mai dimenticato" Cordoglio anche da parte dell'Us Catanzaro 1929 per la morte di Carlo Mazzone, tecnico che guidò le Aquile dal 1978 al 1980. "Mazzone - ha commentato il presidente Floriano Noto - non ha mai dimenticato l’esperienza sulla panchina giallorossa e avuto sempre parole di apprezzamento per la nostra squadra, la città e per la tifoseria che non lo ha mai dimenticato. È stato il simbolo di un calcio pulito e basato sui veri valori dello sport. Con la sua morte perdiamo un pezzo della storia del Calcio italiano. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la nostra società". La squadra, questa sera al debutto in B sul campo della Cremonese, scenderà in campo con il lutto al braccio. 18:30 Morte Mazzone, Ascoli chiede minuto di silenzio L'Ascoli calcio ha chiesto alla Lega Serie B di giocare col lutto al braccio stasera nell'esordio di campionato sul campo del Cosenza e di osservare un minuto di silenzio. 18:20 Pirlo: Mi hai fatto crescere come giocatore e uomo" Andrea Pirlo, attuale tecnico del Brescia, ricorda Carlo Mazzone: "Mi piace ricordati così. Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto". 18:15 Il Pescara piange Mazzone: "Che duro colpo" Il club abruzzese ha ricordato Carlo Mazzone sui social: "Che duro colpo, ciao Mister". Mazzone ha guidato il club abruzzese nel 1990. 18:10 Mazzone, il Perugia ricorda la vittoria contro la Juve Nel ricordo di Carlo Mazzone, il Perugia ha postato sul suo profilo Twitter l'intervista realizzata al termine della vittoriosa gara contro la Juventus del 14 maggio del 2000, che regalò lo scudetto alla Lazio. Mazzone, noto tifoso della Roma, commentò così quella vittoria. "Il tifoso, anche quando ero sulla panchina della Roma, è sempre rimasto negli spogliatoi. In campo vanno i professionisti". Il video è accompagnato da questo post: Il presidente Santopadre e tutto il Club biancorosso piangono la scomparsa di Carlo #Mazzone. Nella stagione 99/00 sulla panchina biancorossa e protagonista all’ultima giornata della sfida sotto il diluvio che costò lo scudetto alla Juventus. 18:00 Lino Banfi: "Nel mio film con l'entusiasmo di un bambino" Lino Banfi ha voltuo ricordare Carlo Mazzone, che ha recitato una parte nel film L'allenatore nel pallone 2. "Carlo Mazzone era una persona stupenda. Quel giorno sul set era contentissimo. In quell’occasione ho visto un uomo di una certa età che si divertiva con la felicità di un bambino“, ha ricordato a Notizie.com. 17:50 Ranieri: "Mazzone un maestro di calcio" Claudio Ranieri ricorda con affetto Carlo Mazzone."La notizia della scomparsa di mister Mazzone mi rende profondamente triste, se ne è andato un maestro di calcio, un grande uomo. Ci legano tanti bei ricordi: fu mio allenatore a Catanzaro, mi scelse come capitano. Puntiglioso nella preparazione della gara, non lasciava mai nulla al caso. E nella gestione dei rapporti con la squadra era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore. In questo difficile momento il mio pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari", conclude Ranieri. 17:30 Marco Materazzi: "Che brutto scherzo mister" Marco Materazzi, che oggi cmpie 50 anni, ha ricordato Mazzone su Instagram. "Mister hai deciso di farmi questo scherzo il giorno del mio 50 compleanno, però sappi che non mi sarei comunque dimenticato di te mai !!! Riposa in Pace". 17:20 Brescia ricorda Mazzone: "Sempre nei nostri cuori" Il Brescia, squadra che Mazzone ha guidato dal 2000 al 2003, lo ha salutato sui social. "Addio Mister, sarai sempre nel cuore di Brescia". 17:13 L'Atalanta ricorda Mazzone: "Avversario di tante battaglie" Anche l'Atalanta ha voluto ricordare Carlo Mazzone, con un post sui social. Il tecnico fu protagonista di un'esultanza indimenticabile sotto la curva dei tifosi atalantini, durante una sfida contro il Brescia. "L'Atalanta esprime il suo cordoglio ai familiari per la scomparsa di Carlo Mazzone, avversario in campo di tante battaglie sportive". 17:08 L'Ascoli ricorda Mazzone: Costantino ti accoglierà a braccia aperte" Commovente ricordo dell'Ascoli. Carlo Mazzone ha giocato per dieci stagioni con la maglia bianconera ed ha guidato il club dal 1968 al 1975 e poi da gennaio del 1981 ad ottobre del 1984. "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., il Patron Massimo Pulcinelli, la Dirigenza tutta, la prima squadra e lo staff sportivo, il settore giovanile e i dipendenti piangono la scomparsa di Carletto Mazzone: se ne va un’icona della storia bianconera, un allenatore d’altri tempi, un uomo straordinario che ha fatto della schiettezza, dell’umanità e della semplicità le sue caratteristiche principali. Simbolo e mito del calcio ascolano e italiano resterà per sempre negli annali del calcio. Il Club, profondamente commosso e addolorato, rivolge alla Famiglia le più sincere e sentite condoglianze. Ciao Carletto, ciao grande Uomo! Costantino ti accoglierà a braccia aperte!". 17:04 Totti in lacrime per la morte di Mazzone Il toccante ricordo di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso è stato uno dei giocatori più amati da Carlo Mazzone. (LEGGI TUTTO...) 17:02 Mazzone, il sentito ricordo di Beppe Signori: "Sei stato un padre" Beppe Signori ha ricordato Carlo Mazzone con un post commovente su Instagram. (LEGGI TUTTO...) 17:01 Addio a Mazzone, il ricordo della Lega Serie A La Lega Serie A ha ricordato Carlo Mazzone con un lungo e struggente post sui social. "Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani". 16:59 Mazzone, le dieci frasi celebri Ecco le frasi più celebri di Carlo Mazzone

16:55 Inter, il ricordo di Mazzone Per ricordare la figura di Carletto Mazzone, l'Inter ha scelto di pubblicare una foto sui social a San Siro, mentre scambia i saluti con Giovanni Trapattoni (ex tecnico nerazzurro). "Il Club e tutto il mondo nerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di "Carletto" Mazzone", ha scritto la società nerazzurra. 16:52 Mazzone, il pensiero del Frosinone A circa un'ora e mezza dall'esordio in campionato contro il Napoli, anche il Frosinone ha voluto omaggiare la memoria di Carlo Mazzone, con un pensiero sui social. "Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, e tutto il Club giallazzurro, sono vicini al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa dell’indimenticato Carlo, prima calciatore e poi decano degli allenatori in Italia". 16:49 Il ricordo del Cagliari: "Grazie mister" "L’Europa conquistata insieme, il carattere schietto e una grande e incondizionata devozione verso i nostri colori. Grazie per averci fatto vivere emozioni così forti, i tifosi rossoblù non ti dimenticheranno mai. Ciao Mister, ciao Carletto", il ricordo del Cagliari su Twitter. 16:47 Addio a Mazzone, le reazioni Ecco tutte le reazioni del mondo del calcio alla scomparsa di Carlo Mazzone.

16:46 Addio a Mazzone, il commovente ricordo del Lecce Il Lecce, club guidato da Mazzone dal 1987 al 1990, ha ricordato il tecnico su Twitter: "Ciao Mister, da te abbiamo imparato a fronteggiare tutti senza temere nessuno". 16:42 Mazzone, il cordoglio della Lazio Anche la Lazio ha voluto ricordare la figura di Carlo Mazzone. Il tecnico romano guidava il Perugia nel 2000, e con la sua vittoria contro la Juventus nell'ultima giornata, ha contribuito alla vittoria del secondo scudetto del club biancoceleste. "Il Presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di mister Carlo Mazzone. Ci lascia una figura storica del nostro calcio, professionista esemplare che ha sempre interpretato con passione e dedizione il suo essere prima giocatore e poi tecnico, con il suo modo unico e speciale di stare in panchina", ha scritto la Lazio in un comunicato. 16:40 Mazzone, il dolce ricordo della Roma Il club giallorosso, che Mazzone ha allenato dal 1993 al 1996 e per il quale ha sempre fatto il tifo, ha ricordato il tecnico con un commovente post sui social. (LEGGI TUTTO...) 16:38 Giannini: "Per me è stato un padre" Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, è stato allenato da Carlo Mazzone nella capitale e a Napoli. "Una persona eccezionale, un uomo meraviglioso e un allenatore incredibile", ha detto a Notizie.com. "Con me fu eccezionale, venne a Roma avendo tanti dubbi su di me, poi dopo dieci giorni mi chiamò nella sua stanza e mi disse: 'Mi avevano detto che facevi la formazione, che comandavi, tu, ma erano tutte stronzate, sei un bravo ragazzo' . Per lui ho sempre dato tutto". 16:32 Mazzone, lo struggente ricordo del Bologna "Per tre volte è stato sulla nostra panchina. Con lui abbiamo vissuto il gusto genuino del calcio: è stato un grande professionista, ma sapeva parlare a tutti come uno di famiglia. Carlo Mazzone ha onorato i nostri colori. Ci mancherai, Mister", queste le parole scritte dal Bologna sul proprio profilo Twitter. 16:30 Buffon e l'aneddoto su Mazzone: "Mi ha detto che sembravo Lazzaro" Gianluigi Buffon, sul suo profilo Twitter, ha voluto ricordare Carlo Mazzone, con parole significative. "Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0. Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 min dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto ”A Buffon... ma che t'ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro... che te rialzavi sempre!” La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo". 16:27 Martufello: "Rimarrà sempre nel mio cuore" Anche Martufello, che ha interpretato Carlo Mazzone nel film dedicato a Roberto Baggio, ha voluto ricordare il tecnico, scomparso oggi all'età di 86 anni. "Mi dispiace immensamente di apprendere questa notizia. Io avevo avuto la fortuna di averlo interpretato. È un personaggio che ho sempre amato a prescindere, che è stato l’allenatore della Roma per la quale ho fatto il tifo e che ha dato il la per Totti un grandissimo campione. Mi preme dire che è scomparsa una grandissima e bellissima persona, seria e per bene, educata, uno che di calcio ne capiva molto. Mi dispiace tantissimo. Rimarrà sempre nel cuore di noi romanisti, ma penso nel cuore di tutti i tifosi italiani”. 16:23 Mazzone, il messaggio della Fiorentina Carlo Mazzone ha guidato la Fiorentina dal 1975 al 1978. Il club viola ne ha omaggiato la memoria sui social: "Il Presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Mazzone. Il Club esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari". 16:20 Morte Mazzone, il cordoglio del Napoli Il Napoli, attarverso un comunicato sui social, ha voluto ricordare Carlo Mazzone. Il tecnico romano ha guidato il club azzurro nel 1997. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio". 16:19 Carlo Zampa su Mazzone: "Domani Roma e la Roma ti onoreranno" Lo storico ex speaker giallorosso ha voluto ricordare Carlo Mazzone con un post sui social. "Un grande uomo, un ottimo allenatore, un romanista come pochi e soprattutto una persona perbene. Ci mancherai, Carlo. Domani Roma e la Roma ti onoreranno". 16:15 Bruno Conti: "Buon viaggio Carletto" Anche Bruno Conti, che domani sostituirà Josè Mourinho in panchina contro la Salernitana, ha voluto ricordare Carlo Mazzone: "Buon viaggio Carletto. Sempre nei nostri Cuori". 16:10 Rossella Sensi: "Ti ricorderò sempre con grande affetto" Commovente, il ricordo di Rossella Sensi, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Un dolore enorme. Uno spazio incolmabile. Se ne va oggi un grande allenatore, un grandissimo uomo, un enorme romanista. Hai allenato la nostra Roma, la prima di papà. Ma hai fatto la storia di tutto il calcio italiano mostrando valori che oggi si trovano a fatica nel mondo dello sport, facendoti volere bene da tutti. Un gigante buono, un maestro. Ti ricorderò sempre con grande affetto mister. Mancherai a tutti". 16:00 Carlo Mazzone, i numeri di una carriera eccezionale Carlo Mazzone era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Una carriera eccezionale (LEGGI TUTTO...) Roma

