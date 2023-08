L'ultimo addio a Carlo Mazzone ci sarà lunedì. Nella sua Ascoli, dove è morto oggi, Mazzone sarà salutato alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore della città. Non ci sarà camera ardente. Atteso tutto il mondo del calcio, a partire da quei calciatori che ha allenato e che a lui devono tanto. Difficile ci sia, però, Francesco Totti, in questo momento in Sud Africa, che ha però voluto salutarlo con uno struggente messaggio.