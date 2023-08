Guardiola e il commovente gesto per Mazzone: in sala stampa con una maglia speciale

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Nel giorno in cui il calcio italiano piange la scomparsa di Carlo Mazzone , morto all'età di 86 anni , anche Pep Guardiola dedica un pensiero al suo ex tecnico ai tempi del Brescia.

Manchester City-Newcastle 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Guardiola e il pensiero per Mazzone

Dopo il match di Premier League vinto contro il Newcastle, l'allenatore del Manchester City si è presentato in sala stampa con una maglia speciale, sulla quale era visibile il disegno della celebre corsa di Mazzone sotto la curva dell'Atalanta in occasione di un derby pareggiato 3-3. Una scena a cui Guardiola, che era appena arrivato al Brescia, assistette dalla tribuna. Già in passato lo spagnolo ha ribadito spesso la sua ammirazione (anche tattica) per il 'maestro', che nel 2009 invitò all'Olimpico per la finale di Champions League poi vinta contro il Manchester United alla guida del Barcellona. Un trionfo che dedicò proprio a Mazzone.