Osimhen meglio di Haaland: la statistica sui migliori bomber d'Europa

Basta una sola partita per far rimettere il turbo a Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è già risultato decisivo alla prima di Serie A contro il Frosinone, realizzando una doppietta personale e portando i tre punti alla squadra di Rudi Garcia. E così ha staccato già in partenza tutti gli altri bomber d'Europa, tra cui Haaland.