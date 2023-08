Napoli, Kvaratskhelia scalpita per il rientro: il mirino è sul Sassuolo

Kvaratskhelia scalpita per tornare tra i titolari

Tra i calciatori che saranno attentamente valutati c'è Kvaratskhelia. Il georgiano ha saltato la sfida dello Stirpe a causa di un fastidioso affaticamento muscolare. L'obiettivo dell'attaccante è quello di lavorare al meglio in settimana per partire da titolare con il Sassuolo, visto che il problema è totalmente rientrato. Il tempo c'è e la sua condizione è in crescita, con Kvaratskhelia che scalpita per inserirsi nel terzetto avanzato insieme a Osimhen e Politano.