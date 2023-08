Gianinna Maradona: "Il dolore non passa. Io e Dalma batteremo i mafiosi"

Giannina, la figlia di Diego Armando Maradona, ha scritto una lettera per ricordare il papà, venuto a mancare all'età di 60 anni il 25 novembre 2020 e mai dimenticato dal Napoli e dalla sua gente. “Il tempo non guarisce nulla, il tempo sistema alcuni sentimenti ma il dolore non è trasferibile. Si passa come si può, combattendo tra mille fronti aperti e una costante richiesta di GIUSTIZIA. Io e Dalma non ci fermeremo, non ci piegheranno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno per incontrarci di nuovo, ovunque tu sia spero che tu sia sereno, con il tuo bel sorriso disegnato e la tv non esiste. Non si può ricomporre ciò che non è mai esistito. 1000 giorni senza poterti abbracciare ma ti porto comunque con me, sei nelle risate dei tuoi nipoti, negli abbracci con mia sorella, nelle carezze di mamma, in ogni ricordo della bella famiglia di sostenitori che ci hai lasciato! Ti vogliamo bene Babu!“.