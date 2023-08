Napoli, Di Lorenzo lancia un appello ai tifosi in vista del Sassuolo

Il Napoli ha archiviato la prima di campionato contro il Frosinone ricominciando al meglio da campione d'Italia e vincendo per 1-3 al Benito Stirpe. Adesso, però, ci sarà l'esordio in Serie A davanti al pubblico dello stadio Maradona. E anche in quel caso, la squadra azzurra vuole farsi trovare pronta. Lo testimonia il messaggio lanciato dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.