Alla pari con i big d’Europa

Osimhen - Kvaratskhelia - Lindstrom - Politano - Simeone - Raspadori: provate a dirlo tutto d’un fiato come uno scioglilingua e, se vi riesce, aggiungete anche Elmas. Vi accorgerete che in patria non c’è confronto che regga, neanche quello del Milan, che pure si fa recitare: Giroud - Leao - Chukwueze - Okafor - Origi - Colombo -Traorè. I sei attaccanti azzurri, senza il jolly macedone, fanno insieme 300 milioni, secondo le stime di Transfermarkt, che tuttavia valuta Osimhen appena 120 milioni e Kvara 85. Questo tesoro vale, sulla carta, cento gol stagionali. Bisogna guardare oltre confine per individuare un potenziale così elevato e così ben assortito. Non più Real, cui non bastano Vinicius (peraltro infortunato per due mesi) e Rodri. Non Barcellona, dove Lewandowski ha spento il 21 agosto scorso le trentacinque candeline e i talenti che gli stanno attorno, da Ferran Torres a Raphinha e Yamal, non sembrano in grado di garantire per il futuro tutti i suoi gol. Non Liverpool, fuori dalla Champions. Non Arsenal, che somiglia al Napoli, ma forse è una spanna sotto, con Saka, Trossard, Havertz, Martinelli, Nketiah e Gabriel Jesus. Restano quattro squadre che stanno alla pari: il Psg, con Mbappé, Ekitike, Asensio e Dembelé; lo United, con Hojlund, Martial e Antony. Ma soprattutto il Bayern, con Kane, Thomas Muller, Choupo-Moting, Coman e Sané; e il City, con Haaland, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Grealish e Foden. Tutto questo per dire che il club azzurro ha una grande responsabilità gestionale davanti a sé: instaurare e governare una vibrante competizione sportiva e insieme a un’autentica solidarietà umana, in campo e nello spogliatoio. Poiché sistemi così ricchi possono sviluppare sinergie qualitative illimitate, ma anche implodere. E tanto più questo rischio è alto quanto più l’asticella delle ambizioni cresce.