Calendario Champions Napoli: date e orari del girone C

I sorteggi da parte della UEFA hanno rivelato quale sarà il girone di Champions League del Napoli e quali saranno le avversarie da affrontare in campo Europeo. Gli azzurri hanno sfruttato la propria posizione in prima fascia e alla fine sfideranno il Real Madrid, il Braga e l'Union Berlin. In partite così importanti, però, non è solo la composizione del girone di Champions League a essere decisiva, ma anche il calendario.