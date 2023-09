Napoli, le date della Champions: Ancelotti pronto a tornare al Maradona

Il Napoli esordirà in trasferta in Champions League. Il debutto per la squadra allenata da Garcia avverrà il prossimo 20 settembre in casa del Braga. La prima in casa ci sarà il 3 ottobre quando al Maradona arriverà il Real Madrid. Grande attesa per quello che si può già considerare uno degli appuntamenti più importanti della stagione col ritorno a Napoli di Carlo Ancelotti.