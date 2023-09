Juve, il saluto di Bonucci sui social: "Sognavo un finale diverso"

"Oggi si chiude il capitolo più grande della mia vita". Leonardo Bonucci ha scelto i social per salutare i tifosi della Juventus. Il difensore si è appena trasferito all'Union Berlino - giocherà la Champions e nel Gruppo C incrocerà il Napoli - e su Instagram scrive: "In questo lungo tempo di impegno e dedizione, so di essere stato una persona divisiva, è per questo che tutto l’amore che ho ricevuto si è sempre mescolato a molto altro. Schiaffi e carezze".