Diretta sorteggi Champions: i gironi di Napoli, Lazio, Inter e Milan LIVE

MONTECARLO - Napoli, Lazio, Inter e Milan aspettano di conoscere le loro avversarie in Champions League . Oggi (giovedì 31 agosto) al Grimaldi Forum di Montecarlo prende il via alle 18 il sorteggio dei gironi che svelerà tutti gli accoppiamenti e le rivali delle quattro italiane: segui la diretta della cerimonia.

18:42

Milan con Psg e Dortmund, Lazio con Atletico e Feyenoord

Gruppo A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen

Gruppo B: Siviglia, Arsenal, Psv

Gruppo C: NAPOLI, Real Madrid, Braga

Gruppo D: Benfica, INTER, Salisburgo

Gruppo E: Feyenoord, Atletico Madrid, LAZIO

Gruppo F: Psg, Borussia Dortmund, MILAN

Gruppo G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa

Gruppo H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk

18:34

Napoli-Real Madrid e Benfica-Inter

Gruppo A: Bayern Monaco, Manchester United

Gruppo B: Siviglia, Arsenal

Gruppo C: NAPOLI, Real Madrid

Gruppo D: Benfica, INTER

Gruppo E: Feyenoord, Atletico Madrid

Gruppo F: Psg, Borussia Dortmund

Gruppo G: Manchester City, Lipsia

Gruppo H: Barcellona, Porto

18:26

Comincia il sorteggio: Napoli nel gruppo C

Comincia il sorteggio: ad ogni squadra della prima fascia viene assegnato un gruppo.

Gruppo A: Bayern Monaco

Gruppo B: Siviglia

Gruppo C: NAPOLI

Gruppo D: Benfica

Gruppo E: Feyenoord

Gruppo F: Psg

Gruppo G: Manchester City

Gruppo H: Barcellona

18:14

Abidal e Joe Cole estrarranno le palline

Vengono invitati sul palco Eric Abidal e Joe Cole: saranno loro ad estrarre le palline dalle urne.

18:09

L'inno della Champions dal vivo

Dopo un'affascinante esibizione dell'inno della Champions League, suonato dal vivo sul palco del Grimaldi Forum di Montecarlo, vengono proiettate le immagini più belle della scorsa edizione del torneo, vinto dal Manchester City in finale contro l'Inter.

18:00

Inizia la cerimonia

Suona il gong, si parte: inizia la cerimonia per il sorteggio, che torna a Montecarlo dopo tre anni di assenza.

17:55

Ci siamo, a Montecarlo è tutto pronto

Manca sempre meno all'inizio, fissato alle 18, della cerimonia che darà il via ai sorteggi.

17:50

Sorteggio senza tante stelle

Per la prima volta dal 2004, quando ha esordito, la Champions farà a meno di Lionel Messi, volato a Miami. Come l'anno scorso, non ci sarà Cristiano Ronaldo. Mancheranno anche Neymar e Benzema, andati in Arabia.

17:45

La prima fascia con il Napoli

Manchester City

Barcellona

Bayern Monaco

Benfica

Siviglia

NAPOLI

Psg

Feyenoord

17:40

La seconda fascia con l'Inter

Real Madrid

INTER

Atletico Madrid

Porto

Manchester United

Borussia Dortmund

Lipsia

Arsenal

17:35

La terza fascia con Lazio e Milan

Shakhtar Donetsk

MILAN

Psv

Stella Rossa

Salisburgo

Braga

LAZIO

Copenaghen

17:30

La quarta fascia

Young Boys

Galatasaray

Newcastle

Anversa

Real Sociedad

Celtic

Union Berlino

Lens

17:25

Tutti i rischi per le italiane

Napoli in prima fascia, Inter in seconda, Milan e Lazio in terza, che sono le due italiane che rischiano più di tutte di avere un girone di ferro. Tutti i pericoli da evitare: LEGGI TUTTO

17:15

La finale di Champions torna a Wembley

La finale si giocherà il primo giugno 2024 a Londra a Wembley, che torna sede della finalissima dopo l'ultima volta nel maggio 2013 (Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1).

17:08

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio

Questa edizione della Champions League sarà l'ultima prima della grande rivoluzione del format: ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio. LEGGI TUTTO

17:00

Dove seguire il sorteggio di Champions

Potrete seguire la diretta dei sorteggi dei gironi della Champions League 2023-24 sul nostro sito corrieredellosport.it. La cerimonia sarà trasmessa live anche in tv e in streaming: ecco dove. LEGGI TUTTO

Montecarlo