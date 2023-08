Napoli, riecco Ancelotti: sfida in Champions quattro anni dopo il divorzio

I Blancos di Carlo Ancelotti saranno con i portoghesi del Braga e i tedeschi dell' Union Berlino (dove ha sorpresa si è trasferito dalla Juve Bonucci) gli avversari dei partenopei nel girone C . In poco più di un anno sulla panchina del Napoli, dal primo luglio 2018 all'esonero con subentro di Rino Gattuso , Ancelotti ha totalizzato 73 partite con una media di 1,83 punti .

Ancelotti, il bilancio contro il Napoli e l'ultima volta da avversario

Ancelotti sfiderà il Napoli di Rudi Garcia per la tredicesima e quattordicesima volta in carriera tra andata e ritorno: il bilancio sorride nettamente, finora, all'ex allenatore del Napoli che da avversario si è imposto nova volte, ha pareggiato una volta e perso solo in due occasioni. Ancelotti non sfidava il Napoli dal 22 marzo 2009. All'epoca allenava il Milan: nell'allora San Paolo finì 0-0. Ancelotti non ha mai sfidato il Napoli in Champions Legue.