Calendario Champions Milan: date e orari girone F

MONTECARLO - Dopo aver modificato profondamente la rosa e forte della semifinale dell'anno scorso in Champions League, il Milan è stato inserito nel girone F insieme a Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Definito anche calendario della Champions League del Milan con date e orari. Sei partite, tre in casa e tre in trasferta che rappresentano la base per arrivare di nuovo in fondo alla competizione internazionale.